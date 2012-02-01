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2015年度　写真コンクール(旧コンテンツ)

2015年度　写真コンクールの募集は終了いたしました。

■2015年度　写真コンクール入賞・入選作　発表
文部科学大臣賞 波乗り女子（組） 芝崎 静雄
理　事　長　賞 宝珠 柴奥 啓市
審 査 員 長 賞 ｢LOVE-LOVE-LOVE｣（組） 太田 明男
加盟社特別賞 貫通式（組） 加藤 隆司 大分建設新聞社
秀　　　　　作 光流るる朝 廣畑 勝一
何が見えてるの？僕にも見せてよ 河本 豊 建通新聞社
古（いにしえ）よりの使者 岡田 真智子
大勢の人に見送られて 斎藤 雄宰睦 電気新聞読者
王子の狐 矢野 直孝
姉妹 片山 智士
大物ゲット 川崎 雅俊 建通新聞読者
眼光 二宮 智美
さらば大番！ 松本 隆平
おへそ取らないで 津江野 信重 酪農乳業速報読者
春満開 中村 光雄
或る列車＆特急ゆふいんの森（組） 長尾 光典 大分建設新聞社
出来レース（組） 阿部 俊介 東京交通新聞社
年輪 加藤 和弘
東京都心部の巨大なジオラマを見学 長尾 浩章 週刊住宅新聞社
東京の夜景（組） 望月 弘 税経
早春のサイクリスト（組） 芝原 清克
招　待　作　品 ハヤブサ 中園 昌志 大分建設新聞社

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平成25年2月1日
第23回　日本専門新聞　写真コンクール　応募締切は27年8月31日必着!