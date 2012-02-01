2015年度 写真コンクール(旧コンテンツ)
2015年度 写真コンクールの募集は終了いたしました。
|文部科学大臣賞
|波乗り女子（組）
|芝崎 静雄
|理 事 長 賞
|宝珠
|柴奥 啓市
|審 査 員 長 賞
|｢LOVE-LOVE-LOVE｣（組）
|太田 明男
|加盟社特別賞
|貫通式（組）
|加藤 隆司
|大分建設新聞社
|秀 作
|光流るる朝
|廣畑 勝一
|何が見えてるの？僕にも見せてよ
|河本 豊
|建通新聞社
|古（いにしえ）よりの使者
|岡田 真智子
|大勢の人に見送られて
|斎藤 雄宰睦
|電気新聞読者
|王子の狐
|矢野 直孝
|姉妹
|片山 智士
|大物ゲット
|川崎 雅俊
|建通新聞読者
|眼光
|二宮 智美
|さらば大番！
|松本 隆平
|おへそ取らないで
|津江野 信重
|酪農乳業速報読者
|春満開
|中村 光雄
|或る列車＆特急ゆふいんの森（組）
|長尾 光典
|大分建設新聞社
|出来レース（組）
|阿部 俊介
|東京交通新聞社
|年輪
|加藤 和弘
|東京都心部の巨大なジオラマを見学
|長尾 浩章
|週刊住宅新聞社
|東京の夜景（組）
|望月 弘
|税経
|早春のサイクリスト（組）
|芝原 清克
|招 待 作 品
|ハヤブサ
|中園 昌志
|大分建設新聞社